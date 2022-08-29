Сеул, 29 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 28 августа экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён был избран главой оппозиционной Демократической партии«Тобуро». Об этом сообщает Yonhap News.

경기도청방송국GTV Ли Чжэ Мён

Согласно опубликованным данным, на общенациональном съезде за него проголосовали 77,7% делегатов, а за его противника Пак Ён Чжина — 22,23%.

Поблагодарив членов партии за оказанное доверие, Ли Чжэ Мён назвал своей главной целью объединение партии. Он выразил готовность к активному сотрудничеству с правительством и правящими силами в сложной экономической ситуации, а также пообещал привести партию к победе на парламентских выборах, которые назначены на апрель 2024 года.

«Этот общенациональный партийный съезд войдет в историю, поскольку сегодня начинается марш к победам на парламентских выборах через два года, на региональных выборах через четыре года и на президентских выборах через пять лет», — заявил оппозиционный лидер.