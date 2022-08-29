Экс-кандидат в президенты Южной Кореи избран главой оппозиции
Сеул, 29 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. 28 августа экс-кандидат в президенты Южной Кореи Ли Чжэ Мён был избран главой оппозиционной Демократической партии«Тобуро». Об этом сообщает Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, на общенациональном съезде за него проголосовали 77,7% делегатов, а за его противника Пак Ён Чжина — 22,23%.
Поблагодарив членов партии за оказанное доверие, Ли Чжэ Мён назвал своей главной целью объединение партии. Он выразил готовность к активному сотрудничеству с правительством и правящими силами в сложной экономической ситуации, а также пообещал привести партию к победе на парламентских выборах, которые назначены на апрель 2024 года.
«Этот общенациональный партийный съезд войдет в историю, поскольку сегодня начинается марш к победам на парламентских выборах через два года, на региональных выборах через четыре года и на президентских выборах через пять лет», — заявил оппозиционный лидер.