* талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, , 13:49 — REGNUM В афганской провинции Бадахшан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволяют студенткам посещать занятия без никаба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Никаб Petar Milošević

Согласно источникам, когда студентки пришли на занятия в Бадахшанский университет, они столкнулись с жестким противодействием чиновников «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока при входе в вуз запретили вход на территорию университета преподавателям-женщинам и студенткам без никаба.

Ряд студенток Бадахшанского университета говорят, что они были одеты в длинные чёрные платья, платки и маски. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не приняли такого одеяния и отправили девушек домой.

Сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока ранее предупредили женщин города Файзабада, столицы провинции Бадахшан, о необходимости носить никаб вместо чадры.