29 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В ливийской столице Триполи вспыхнули боевые действия между сторонниками двух конкурирующих правительств страны. Вооружённые отряды ведут бои в районе аэропорта Триполи и на окраинах города. Жертвами противостояния стали более ста человек. Стороны конфликта отказываются от переговоров друг с другом, причём каждое из правительств называет себя «легитимным». Эскалация в Триполи привела к возобновлению военных действий по всей стране, что ставит Ливию перед угрозой новой гражданской войны.

Артемий Шарапов, , 15:17 — REGNUM В 2022 году Ливия «отметила» 11-ю годовщину окончания революции, в результате которой был свергнут режим Муаммара Каддафи. Однако праздник получился несколько смазанным. Несмотря на то, что свержение Каддафи подавалось западными СМИ как «торжество демократии», де-факто оно положило начало череде бесконечных военных конфликтов, в стиле «война всех против всех». Не успев захватить власть в свои руки, противники Каддафи из движения «Рассвет Ливии» и других оппозиционных партий перессорились между собой.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламент страны во главе со спикером Агилой Салехом покинул Триполи и обосновался в Тобруке. Депутаты парламента назвали себя законными властями страны и вступили в противостояние с правительством, оставшимся в Триполи. Неоднократные попытки ООН и стран Запада примирить стороны конфликта смогли несколько затормозить скатывание Ливии в пучину анархии. Но держать ситуацию в стране под жёстким контролем Запад оказался не в состоянии.

Очередной виток противостояния между Триполи и Тобруком начался осенью 2021 года. Парламент страны избрал нового премьер-министра Ливии, которым стал бывший министр внутренних дел страны Фатхи Башага. В свою очередь, глава правительства в Триполи Абдель-Хамид Дабайба выступил против парламента и кабинета Башага, назвав их нелегитимными.

Гражданская война в Ливии Magharebia

Де-факто страна остаётся расколотой на две неравные части: условный «восток» — большая часть территории страны, граничащая с Египтом, и «запад» — Триполи и ряд городов на побережье страны. И если в распоряжении Дабайбы нет военных сил, достаточных для наступления на восток, то сторонники Башага не оставляют попыток взять штурмом ливийскую столицу и установить там своё правительство.

Первая попытка прорыва в Триполи была предпринята Башага в марте 2022 года. Однако политик был вынужден бежать из города после того, как вооружённые сторонники Дабайбы вышли на улицы.

В четверг 25 августа Башага вновь заявил намерении войти в Триполи и взять власть в стране или «осуществить то, о чём просит народ в Ливии». В ответ на это заявление в Триполи, а также в район городского аэропорта начали стягиваться вооружённые отряды сторонников Дабайбы. Преимущественно это отряды боевиков движения «Рассвет Ливии», принимавших самое деятельное участие в свержении Каддафи. На вооружении этих отрядов стоит турецкая военная техника и беспилотная авиация.

В свою очередь, сторонники правительства Башага рассчитывают на военную поддержку со стороны Египта и ОАЭ.

Столкновения между противоборствующими силами начались в Триполи в ночь с 26 на 27 июля. По различным оценкам, в боевых действиях на окраинах города пострадали от 30 до 100 человек. При этом главы обеих противоборствующих сторон обвинили конкурентов в разжигании конфликта.

Однако это далеко не самое страшное. По информации местных СМИ, эскалация обстановки на лицах Триполи отозвалась эхом по всей территории страны. Из разных регионов приходят сообщения о движении к фронту военной техники и вооружённых отрядов. Также поступает информация о присутствии в ливийском небе иностранных беспилотников.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дабайба Government of the Russian Federation

Решением ситуации мог бы стать договор о формировании единого правительства страны, которое должно будет провести в стране президентские выборы. Но, увы, обе стороны конфликта уже считают себя единственным легитимным правительством. Ситуация усугубляется давлением со стороны ряда иностранных государств, заинтересованных в захвате ливийских ценностей.

Существует также вариант успешного окончания штурма Триполи силами Фатхи Башага. В таком случае одно из правительств страны будет ликвидировано физически, а другое сможет объединить под своей властью страну. Однако даже этот вариант не означает окончания ливийского кризиса, поскольку в ближайшее время сможет появиться ещё одно альтернативное правительство, которое на деньги иностранных разведок начнёт очередную «освободительную войну».

Фактически ситуация в Ливии зашла в тупик, и вряд-ли кто-нибудь в самой Ливии или за её пределами сможет сказать, что может положить конец бесконечной гражданской войне.