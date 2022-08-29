Тюмень, 29 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. В Тюменской области укомплектованность школ педагогами составляет 99%. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Колонна учителей

На начало учебного 2022-2023 учебного года в регионе трудятся около 13 тысяч педагогических работников. Среди 1% недокомплекта наиболее востребованы учителя иностранных языков, русского языка и литературы и математики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области все школы готовы к учебному году. В 2022 году за парты в регионе сядут почти 243 тысячи школьников, из них 26,5 тысяч — первоклассники.