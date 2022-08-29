Рим, 29 августа, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Заведения общественного питания Италии начали демонстрировать счета за коммунальные услуги, которые им выставляются. Об этом 29 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.

Правительство Италии

По информации агентства, Итальянская федерация общественных заведений (Fipe) занимается продвижением данной кампании. Её суть заключается в демонстрации платёжных квитанций за свет и газ на витринах заведений, а также в счетах, который приносят клиентам.

«При увеличении энергозатрат на 300% работа идет с пистолетом у виска», — приводятся в тексте слова вице-президента Fipe Альдо Курсано.