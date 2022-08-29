Красногорск, , 13:47 — REGNUM Порядка 1,02 млн детей пойдут в школы Подмосковья 1 сентября. Об этом 29 августа заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, на территории Подмосковья работает свыше 1 тыс. школ. При этом до 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию 13 новых общеобразовательных учреждений.

«У нас школ 1081 — это вместе с коррекционными школами. Мы ожидаем 1 сентября 1,02 млн детей. Детских садов у нас открывается 712. В них почти полмиллиона дошкольников. Ну и сеть наших колледжей, это 40 колледжей, в которые придут 1 сентября 70 тыс. студентов», — сказала Каклюгина.

Читайте ранее в этом сюжете: К 1 сентября в Подмосковье откроют новые школы и детские сады