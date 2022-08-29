Воронеж, 29 августа 2022, 13:47 — REGNUM Только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов состоятся традиционные торжественные линейки 1 сентября в Воронеже. Об этом 29 августа в телеграм-канале написал мэр Воронежа Вадим Кстенин.
Глава города уточнил, что дал поручение проверить выполнение требований по организации безопасности движения рядом со школами.
Отметим, что рекомендации провести торжественные линейки только для учеников первых и выпускных классов на открытом воздухе ранее дало территориальное управление Роспотребнадзора. Родителям на линейках присутствовать разрешили. Для остальных школьников 1 сентября откроется классным часом.