Воронеж, 29 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов состоятся традиционные торжественные линейки 1 сентября в Воронеже. Об этом 29 августа в телеграм-канале написал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

«1 сентября школы города начнут работать в очном режиме, в День знаний состоятся традиционные линейки для учеников 1, 9 и 11-х классов», — написал мэр.

Глава города уточнил, что дал поручение проверить выполнение требований по организации безопасности движения рядом со школами.

Отметим, что рекомендации провести торжественные линейки только для учеников первых и выпускных классов на открытом воздухе ранее дало территориальное управление Роспотребнадзора. Родителям на линейках присутствовать разрешили. Для остальных школьников 1 сентября откроется классным часом.