Рыбинск, Ярославская область, , 15:40 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области 50-летний мужчина утонул, спасая ребёнка. Об этом сообщают «Вести. Ярославль».

Утопающий Luxfon.com

28 августа на необорудованном пляже в районе улицы Крылова в Волге купались четверо детей, двое из них начали тонуть. Два мужчины — спасатель и рыбак бросились их спасать. Детей удалось благополучно вытащить на берег, однако 50-летний рыбак не смог выбраться из воды и утонул. Его тело до сих пор не найдено.

Сейчас расследованием случившегося занимаются в ярославском Следственном комитете.