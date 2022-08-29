Рыбинск, Ярославская область, 29 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области 50-летний мужчина утонул, спасая ребёнка. Об этом сообщают «Вести. Ярославль».

Luxfon.com Утопающий

28 августа на не оборудованном пляже в районе улицы Крылова в Волге купались четверо детей, двое из них начали тонуть. Двое мужчин — спасатель и рыбак бросились их спасать. Детей удалось благополучно вытащить на берег, однако 50-летний рыбак не смог выбраться из воды и утонул. Его тело до сих пор не найдено.

Сейчас расследованием случившегося занимаются в ярославском Следственном комитете.