Донецк, 29 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Макеевка и Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 29 августа в представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:05 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм; 13:05 — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.