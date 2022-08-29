29 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Алжир с государственным визитом. Визит состоялся на фоне сообщений о резком росте конфронтации между Францией и её бывшей колонией. Спустя 60 лет после обретения Алжиром независимости «колонизаторы» протягивают через Средиземное море просящую руку: Франции нужно алжирское топливо и поддержка Алжира на африканском континенте. Однако Парижу нечего предложить алжирцам взамен.

Артемий Шарапов, , 15:15 — REGNUM В июле 2022 года в Алжире прошло масштабное празднование Дня независимости страны. Страна отметила шестидесятую годовщину освобождения от колониального владычества, а также почтила память сотен тысяч человек, погибших в годы войны за независимость.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Несмотря на то, что война закончилась 60 лет назад, в Алжире хорошо помнят эти события. На «Западе», с подачи французской пропаганды, война за независимость Алжира, известна как противостояние между исламскими террористами — с одной стороны и отважными парнями из Иностранного легиона — с другой. Посредством СМИ, кино, литературы и других методов пропаганды Франция смогла создать себе едва ли не образ жертвы, пострадавшей в ходе войны куда больше, чем Алжир.

Если вкратце, то официальная позиция Франции по событиям времён войны выглядит так: «Мы воевали за наших колонистов, европейские ценности и культуру против дикарей, не осознающих своего счастья быть людьми второго сорта в нашей славной демократии». О таких вещах, как отрезание голов алжирским крестьянам, или ядерных испытаниях на алжирской территории Париж традиционно умалчивал.

Здесь читатель может задать вопрос: а к чему здесь этот исторический экскурс?

В четверг, 25 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с официальным визитом в Алжире, заявил, что пришло время забыть о прошлом и искать пути примирения.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Алжирской Народно-Демократической Республики Абдельмаджид Теббун Цитата из видео «What is France and Algeria’s ‘painful’ history»

«У нас сложное, болезненное общее прошлое. И это временами мешало нам смотреть в будущее», — цитирует слова президента AFP.

По словам Макрона, Франция и Алжир создадут совместный комитет историков из двух стран, которые будут совместно расследовать события времён войны в Алжире.

Почему же спустя 60 лет Франция вдруг решила говорить о примирении и призывать не поминать старое?

В последние годы правительство Алжира проводит активную антифранцузскую политику. В частности, Алжир закрыл своё воздушное пространство для военных бортов ВВС Франции, следующих в Мали. Это привело к тому, что снабжение французской группировки в стране оказалось под угрозой. Поэтому в августе 2022 года французские войска официально покинули Мали, сдав все свои военные базы.

Кроме того, внутри страны алжирские власти проводят политику деколонизации. В новом учебном 2022 году в алжирских школах прекратят обязательное преподавание французского языка.

Но Париж вынужден забыть обо всём этом и обращаться к бывшей колонии с протянутой рукой. На фоне мирового роста цен на энергоносители Алжир остаётся едва ли не единственным доступным поставщиком нефти и газа для стран Южной Европы. В алжирский нефтегазовый комплекс активно вкладываются итальянские государственные и частные компании, а вот Франция рискует остаться «с носом». И хотя по итогам визита Макрона было заявлено, что Алжир нарастит поставки газа во Францию, — платить французам придётся по рыночной цене. Никаких скидок и уступок здесь ждать не стоит.

И похоже, что алжирцы предложили бывшим колонизаторам именно такой вариант. Стоит отметить, что недавний визит премьер-министра Италии Марио Драги в Алжир ознаменовался подписанием контрактов о сотрудничестве на миллиарды евро. А вот мсье Макрон такого успеха не имел. Французские компании (по крайней мере, пока) не будут допущены к освоению нефтегазовых месторождений на территории Алжира. И для этого есть конкретные причины.

В Алжире всё ещё проживают десятки тысяч человек, которые выдвигают иски к правительству Франции. В их числе жертвы карательных операций французской армии, а также алжирцы, пострадавшие от проведения ядерных испытаний. И до тех пор, пока Франция не решится удовлетворить эти иски, какой-либо диалог с Алжиром «на равных» невозможен.

Французские оккупанты в Алжире позируют с отрубленными головами повстанцев

Стоит отметить, что по итогам визита президенты Алжира и Франции подписали договор о «Возобновлении партнёрства». Который, впрочем, содержит много общих слов и не касается главного: разрешения Франции активно разрабатывать алжирские нефть и газ. Всё прочее — светская шелуха.

Кроме того, в ходе своего визита в Алжир Макрон решил пообщаться с местными жителями, однако они не захотели общаться с Макроном. Пока президент Франции старательно улыбался и махал ручкой, масса полицейских пыталась оттеснить сотни собравшихся вокруг его машины алжирцев, которые скандировали: «Убирайся отсюда!» и «Да здравствует Алжир». Впоследствии на своей официальной странице в Twitter Макрон опубликовал смонтированную видеозапись, на которой алжирцы якобы с радостью приветствуют его.

Для того чтобы изменить мнение алжирцев, было бы неплохо признать военными преступниками таких культовых персонажей новейшей французской истории, как наёмник Жак Грациани (активный участник карательных акций на территории Алжира), признаться в проведении, по сути, расистской внутренней политики. Может ли пойти на это страна свободы, равенства и братства? Скорее всего, нет.

По сути, визит Макрона похож на недавнюю поездку президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Неоколониальные империи вынуждены просить помощи у развивающихся стран, но не встречают взаимности. Многолетняя политика колонизаторства и захватнических войн, называемых «миротворческими операциями», которую Запад проводил в странах Азии и Африки, спустя годы даёт свои плоды.

И это, в свою очередь, может знаменовать конец эпохи неоколониализма и создания новых мировых центров силы, которым Запад, по сути, не может предложить ничего.