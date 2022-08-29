Красногорск, , 13:42 — REGNUM К началу нового учебного года на территории Подмосковья планируют открыть 13 школ и 10 детских садов. Об этом 29 августа заявила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина на заседании регионального правительства.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По её словам, это позволит создать 10 тыс. новых мест в школах и 2 тыс. мест в детских садах.

«Мы открываем к 1 сентября 13 школ и 10 садов. То есть 10 тыс. детей пойдут в совершенно новые школы 1 сентября и 2 тыс. дошколят пойдут в новые открытые сады», — сказала Каклюгина.

Читайте ранее в этом сюжете: За три года в Подмосковье планируют отремонтировать 91 медучреждение