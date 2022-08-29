Энсино, , 13:40 — REGNUM Студия Respawn Entertainment исправила ошибку в многопользовательской игре Apex Legends, из-за которой геймеры не получали должным образом высокоуровневые награды. Об этом 29 августа сообщает портал PCGamesN.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Проблема появилась в 14-м сезоне игры после очередного обновления, с ней сталкивались игроки 500-го уровня и выше. Разработчики отметили, что все высокоуровневые игроки Apex Legends, получавшие некорректные награды за повышение уровня, найдут компенсацию в инвентаре после того, как зайдут в игру. Они пояснили, что ошибка появилась после релиза патча, который увеличил максимальный уровень с 500-го до 2000-го.

«У нас есть много разных систем, которые отслеживают уровни игроков, награды и общий прогресс в игре», — написал на форуме Reddit представитель пресс-службы Respawn Entertainment. Он добавил, что после повышения максимального уровня некоторые системы совпали, из-за чего возникла проблема выдачи неправильных наград.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 14-м сезоне Apex Legends («Преследование» или Hunted) бьёт рекорды по онлайну в сервисе Steam. Например, после старта сезона (состоялся 9 августа 2022 года) значение показателя активных игроков преодолело отметку в 510 тыс. человек.

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