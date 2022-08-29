Москва, 29 августа, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В настоящее время массовых изменений на российском рынке труда не ощущается, они будут постепенными: в разное время, в разных сферах деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 августа заявила профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская.

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«Российские компании прожили весну и лето на запасах сырья и комплектующих, которые рано или поздно закончатся, новые будет негде закупать, а переход на импортозамещение не произойдет за два-три месяца, особенно на сложных производствах. На этом фоне осенью можно ожидать некоторого роста безработицы, а также количества увольнений работников. Большого объема найма осенью не будет, подбор персонала станет точечным и локальным на тех предприятиях, которые удачно встроятся в новую систему», — полагает она.

По мнению Варшавской, особенно будут нужны профессиональные инженеры.

«Кроме того, в ближайшем будущем на предприятиях может вырасти спрос на квалифицированных рабочих, поскольку в России происходит реиндустриализация. Также стоит учитывать, что по демографическим причинам молодежи становится меньше, а та, которая присутствует на рынке труда, не стремится осваивать необходимые для промышленности профессии. Как следствие, в подборе персонала может появиться новый тренд — компании начнут более активно нанимать сотрудников старше 40 лет», — полагает Варшавская.

По ее словам, пока что массовых изменений на рынке труда не ощущается, они будут постепенными: в разное время, в разных сферах деятельности.

«Есть регионы с локализованным автомобилестроением, которые это уже сильно почувствовали. На очереди территории, которые, например, занимаются добычей угля, — это прежде всего Кемеровская область, — так как осенью входит в силу запрет экспорта угля в Европу», — подытожила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что кризисные явления в российской экономике, скорее всего, будут носить затяжной характер.