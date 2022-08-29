Глава департамента капстроительства Севастополя уволился для помощи ЛНР
Севастополь, 29 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов уходит с поста, об этом 29 августа на аппаратном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Герб Севастополя
Герб Севастополя
«С сегодняшнего дня он покидает департамент капитального строительства, будет моим помощником», — приводит «Новый Севастополь» слова Развожаева.
В новой должности Гапицонов будет оказывать экспертную помощь Старобельскому району ЛНР и Мелитополю Запорожской области.
Исполнять обязанности директора департамента будет Игорь Ахмедов, уточняет издание.
Илларион Гапицонов руководил департаментом капитального строительства Севастополя с 2019 года. Мелитополь и Старобельский район ЛНР являются подшефными Севастополю территориями. Российский регион оказывает им помощь по налаживанию мирной жизни.