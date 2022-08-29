Красногорск, 29 августа, 2022, 13:37 — ИА Регнум. До конца 2024 года на территории Подмосковья планируется отремонтировать свыше 90 объектов здравоохранения. Об этом 29 августа заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на заседании регионального правительства.

Mos.ru Поликлиника

Речь идет о 91 объекте здравоохранения. Большая часть этих учреждений представлена стационарами.

«Мы реализуем трехлетнюю программу капитального ремонта наших объектов. Преобладают в этой программе стационары — их 54. Продолжаем ремонтировать поликлиники — 30 их в программе, и шесть объектов детства», — сказал Сапанюк.