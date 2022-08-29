Кемерово, 29 августа, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Театральная труппа Донецкой Народной Республики будет участвовать в первом международном фестивале-форуме «Сверкающие грани театра», который пройдёт в Кемеровской области. Горловский театр кукол покажет спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие» в постановке режиссера Артема Малахова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В театре

Артисты из ДНР выступят на сцене Театра кукол «Сказ» в Новокузнецке и Театре кукол им. А. Гайдара в Кемерове.

Показы запланированы на 15 октября.

Отметим, что репертуар Горловского городского театра кукол насчитывает 24 разноплановых спектакля с использованием тростевых, перчаточных, ростовых, паркетных, планшетных, мимирующих и штоковых марионеток. Театр неоднократно становился лауреатом областных и международных фестивалей.

Международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» пройдёт в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября.