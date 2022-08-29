Дженин, Палестина, 29 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Израильские военные провели спецоперацию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационное агентство Quds.

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По данным журналистов, утром в понедельник, 29 августа, в город вошла военная техника. Военные оцепили дом одного из лидеров палестинского движения «Сарайя-аль-Кудс» Алаа Закарни. В ходе операции военные столкнулись с сопротивлением местных жителей, которые начали закидывать солдат камнями.

Журналисты отмечают, что военные применили по демонстрантам боевое оружие, в результате чего ранения получили семеро местных жителей. Сам Алаа Закарни был арестован после того, как получил несколько пулевых ранений.