Подгорица, , 14:00 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович постарается предложить парламенту нового кандидата на пост премьер-министра до 19 сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении кабинета черногорского президента, опубликованном 29 августа.

Мило Джуканович Официальный сайт президента Черногории

«Президент Черногории заблаговременно, в соответствии с конституцией и в рамках своих полномочий, попытается предложить парламенту Черногории кандидата, которому будет доверено формирование нового правительства. Новым премьером станет тот, кто обеспечит поддержку как минимум 41 депутата парламента в срок, предусмотренный законом — не позднее 30 дней со дня голосования о недоверии 43-у правительству Черногории», — говорится в ответе кабинета Джукановича на вопрос издания Vijesti.

Напомним, что 20 сентября парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству Дритана Абазовича. Если новый кандидат на должность премьер-министра до 19 сентября не сможет обеспечить необходимую поддержку в парламенте, Джуканович должен объявить внеочередные парламентские выборы.