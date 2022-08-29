Казань, , 15:02 — REGNUM В столице Татарии появится международный молодежный центр, направленный на укрепление коммуникаций между молодыми людьми разных стран. О конкретных датах строительства станет известно по итогу молодежного саммита, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Один из интересных проектов, который заинтересовал всех участников казанского Глобального молодежного саммита, это создание Международного молодежного центра в Казани, который станет институтом для поддержки и укрепления коммуникаций России и стран ОИС (Организации исламского сотрудничества)», — цитирует спикера «Татар-информ».

Ожидается, что центр будет заниматься реализацией многосторонних программ, включая организацию выездных детских лагерей и профобмены.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани с 26 по 30 августа проходит V Глобальный форум молодых дипломатов. В эти же дни в городе идет состоится глобальный молодежный саммит.

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