Казань, 29 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В столице Татарии появится международный молодежный центр, направленный на укрепление коммуникаций между молодыми людьми разных стран. О конкретных датах строительства станет известно по итогу молодежного саммита, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Один из интересных проектов, который заинтересовал всех участников казанского Глобального молодежного саммита, это создание Международного молодежного центра в Казани, который станет институтом для поддержки и укрепления коммуникаций России и стран ОИС (Организации исламского сотрудничества)», — цитирует спикера «Татар-информ».

Ожидается, что центр будет заниматься реализацией многосторонних программ, включая организацию выездных детских лагерей и профобмены.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани с 26 по 30 августа проходит V Глобальный форум молодых дипломатов. В эти же дни в городе идет состоится глобальный молодежный саммит.

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