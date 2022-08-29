* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:35 — REGNUM Вся территория афганской провинции Панджшер находится под контролем движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и за год Фронт национального сопротивления Афганистана ничего не добился и не захватил ни одного кишлака. Об этом на заседании министерства обороны по отчёту о деятельности за год заявил начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) кари Фасихуддин. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Фасихуддин также добавил, что активность Фронта сопротивления не находится на том уровне, который он «пропагандирует».

«Несмотря на то, что ранее заявлялось о гражданской войне и усилении сопротивления в весенне-летний период, этот фронт не смог взять ни одного селения в Панджшере или где-либо ещё», — указал начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он утверждает, что силы группировки контролируют все части Панджшера.

«Если кто-то хочет создать проблемы в сфере безопасности, для этого недостаточно «пулять», сидя высоко в горах», — отметил Фасихуддин.

Ранее Фронт национального сопротивления объявил, что за один день его силы убили 89 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и взяли в плен ещё 40 человек.