Москва, 29 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Нефть 26 августа прибавила порядка 0,5%, закрывшись в районе отметки $99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Pixabay.com Добыча нефти

«Сегодня, 29 августа, в начале новой торговой недели Brent сохраняет восходящий импульс, но все еще не решается на уверенный штурм психологической отметки $100, повышаясь с начала дня без малого на 1%.

В отличие от остальных рисковых активов рынок черного золота проигнорировал откровенно ястребиный посыл главы Федрезерва.

Джером Пауэлл четко дал понять, что Центробанк продолжит жесткую политику для достижения целей по инфляции. Однако в силу отраслевых событий трейдеры воздержались от продаж фьючерсов, хотя и бычий потенциал остается ограниченным.

Столкновения в Триполи вызвали волну беспокойства по поводу возможных перебоев поставок из Ливии в случае разрастания конфликта, что в сочетании с возможным сокращением добычи ОПЕК+ усиливает потенциальный перекос в сторону более низкого мирового предложения.

Это и удерживает рынок на плаву, несмотря на ястребиный Федрезерв и высокие шансы заключения иранской ядерной сделки. Подробности по этому вопросу могут появиться 2 сентября.

В случае краткосрочного восходящего прорыва уровня $100 котировки нацелятся на промежуточный барьер в районе $101,50. Если же на рынок вернутся продавцы, фьючерсы могут с легкостью уйти под $98», — считает эксперт.

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