Москва, 29 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В киевских войсках уничтожен квалифицированный лётный состав, сообщает 29 августа РИА Новости со ссылкой на источник.

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По его словам, эффективные действия ВКС России и средств ПВО фактически ликвидировали лётный состав киевских ВВС. Попытки набрать кадры в Восточной Европе обернулись провалом — те, кто согласился, или погибли, или находятся в больнице.

Источник подчеркнул, что новички сбиваются, как правило, на первом-втором вылетах. Для восполнения потерь Пентагон начал подготовку лётчиков среди сбежавших в США военных Афганистана.

«Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на [территорию бывш. УССР]», — сказал собеседник агентства.