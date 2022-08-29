Красногорск, 29 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. До конца 2023 года на территории Подмосковья планируется открыть после капитального ремонта свыше 20 объектов здравоохранения. Об этом 29 августа заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк на заседании регионального правительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

По его словам, речь идёт о десяти поликлиниках, восьми стационарах, четырех объектах акушерства и родовспоможения.

«В этом году в работе 45 объектов, из которых 22 мы планируем открыть в этом году», — сказал Сапанюк.