Кишинёв, 29 августа, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Молдавии получило от Румынии 1 млн таблеток йодистого калия и распределяет их среди регионов на случай возможной ядерной катастрофы. Об этом 29 августа сообщил на заседании глава управления общественного здоровья Кишинёва Борис Гылкэ.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Это не значит, что граждане должны обращаться за препаратами. Только в случае опасности и решении чрезвычайной комиссии общественного здоровья таблетки будут распределять между гражданами», — сказал Гылкэ.

Ранее пресс-служба мэрии Кишинёва распространила памятку на случай радиационного заражения. Рекомендуется создать замкнутое пространство, закрыть двери, окна и вентиляцию. В случае попадания в радиоактивную зону рекомендуется после выхода из нее смыть с себя радиоактивную пыль и переодеться.

Напомним, боевики ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС. В Минобороны России сообщили, что 28 августа бандеровцы отправили к территории АЭС ударный беспилотник. Его удалось сбить на подлёте к специальному корпусу №1, в котором хранится ядерное топливо производства США и твёрдые радиоактивные отходы.