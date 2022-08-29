Макеевка, ДНР, 29 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республики, сообщили 29 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:50 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.