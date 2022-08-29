Москва, , 13:40 — REGNUM На Киев, чьи войска обстреливают Запорожскую АЭС, должны надавить все страны Европы. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 августа журналистам.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрелы ЗАЭС угрожают безопасности всей Европы. Переговоры по ситуации на атомной станции — миссия России, в них будут участвовать военные, участие других представителей требует уточнения, отметил он.

«Военную напряжённость может снизить давление на [власть в Киеве] с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС. За сутки 28 августа они выпустили по жилым кварталам города восемь крупнокалиберных артиллерийских снарядов, два из которых разорвались вблизи периметра атомной станции.

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