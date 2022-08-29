Москва, , 13:29 — REGNUM Доллар завершил день 26 августа и минувшую торговую неделю ростом, прибавив более 2% по итогам пятидневки, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль вернулась выше 60 руб., но осталась в пределах проторгованного диапазона. В понедельник котировки под небольшим давлением, получая поддержку в районе 60,30 руб.

Финальные налоговые выплаты в сочетании с дорожающей нефтью помогли нашей валюте воздержаться от падения несмотря на повсеместный рост USD в ответ на ястребиную риторику Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.

В то же время сейчас не стоит ждать уверенного укрепления рубля, который ждет возобновления валютных интервенций, которые должны вернуться в сентябре.

На этом фоне в ближайшие дни российская валюта может продолжить торговлю в прежнем канале, но с дальнейшим смещением в южном направлении.

Это может произойти особенно если доллар продолжит обновлять многолетние максимумы на международной арене за счет дивергенции курсов монетарной политики ФРС и других Центробанков.

В случае нового рывка паре предстоит совершить уверенный пробой зоны 61,60-61,70 руб., чтобы сместиться за пределы 62 руб.

При этом не исключены кратковременные попытки возвращения под 60 руб., но с последующим возобновлением роста», — считает эксперт.

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