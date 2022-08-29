Первомайск, ЛНР, 29 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили ночью четыре ракеты из американской РСЗО HIMARS по Первомайску, сообщили 29 августа в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 03.30 (совпадает с мск) по населенному пункту Первомайск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки киевские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики 242 боеприпаса.