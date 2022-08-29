Сеул, , 13:28 — REGNUM Спецдокладчик ООН по правам человека в КНДР Элизабет Сэлмон, находящаяся с визитом в Сеуле, встретилась с представителями одиннадцати правозащитных групп. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Рабочей группы по вопросам правосудия в переходный период (Transitional Justice Working Group).

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее Сэлмон сообщала о своих намерениях встретиться с представителями организаций и семьями жертв, чтобы лучше понять ситуацию с правами человека в КНДР, а также отразить их мнение в докладе, который будет представлен на сессии Генеральной Ассамблеи в сентябре.

Известно, что в ходе встречи представители организаций потребовали, чтобы спецдокладчик ООН призвала КНДР раскрыть местоположение двух северокорейских рыбаков, репатриированных правительством Южной Кореи в 2019 году.

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