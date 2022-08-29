Москва, 29 августа, 2022, 13:24 — ИА Регнум. На этой рабочей неделе президент России Владимир Путин планирует посетить Калининград. Об этом сегодня, 29 августа, журналиистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Aleksander Kaasik Калининград

По его словам, в середине недели глава государства проведёт в Калининграде совещание с членами правительства России. К данному мероприятию традиционно ведётся подготовка.

«Визит президента РФ в Калининград во второй половине недели приурочен ко Дню знаний 1 сентября. Это поездка, но не только», — подчеркнул Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, поездки в Калининградскую область в ближайших планах президента России Владимира Путина нет.

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