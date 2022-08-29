* ИГ — запрещённая в России организация

Эн-Набатия, , 13:36 — REGNUM Управление государственной безопасности Ливана арестовало нескольких боевиков, принадлежащих к спящей ячейке группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 августа сообщает Lebanon 24.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, сотрудники служб безопасности обнаружили укрытие боевиков, принимавших участие в военных действиях на территории Сирии, в приграничном посёлке на юге страны.

«Главное управление государственной безопасности в провинции Набатия арестовало группу боевиков, которые ранее воевали в Сирии и нелегально переехали в Ливан, проживали в одном из приграничных сел на юге страны и вели наблюдение за деятельностью служб безопасности страны. Эта ячейка управляла сетью по продаже фальшивой иностранной валюты и наркотиков, с целью финансирования своей деятельности», — цитирует заявление служб безопасности Lebanon 24.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.