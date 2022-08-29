Пермь, 29 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Пермском краев ближайшие два года около 700 школ получат флаги. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевой минобр.

Флаг России

В 2023 году геральдические символы получат 274 школы. В 2024 — ещё 419 школ. Источниками финансирования станут федеральный и региональный бюджеты.

В министерстве образования Прикамья подчеркнули, что традиция поднимать флаг и исполнять гимн на торжественных мероприятиях не является новой. Во многих школах флаги есть. »В том случае, если в школе нет флагов, можно продумать альтернативные способы», — сказали в минобре.

Стоит отметить, новый учебный год начнётся с поднятия флага и исполнения гимна. В школах 1 сентября проведут классные часы «Разговоры о важном». Центральными темами станут патриотизм, гражданское и экологическое воспитание, региональные события и историческое просвещение.