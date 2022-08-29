Донецк, 29 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Киевская артиллерия обстреляла Донецк. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 12:41 сотрудники представительства зафиксировали удар из Красногоровки по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ несколько раз за утро 29 августа обстреляли Донецк.