Москва, 29 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Россия обеспечит безопасность делегации МАГАТЭ, которая собирается прибыть на Запорожскую АЭС. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 29 августа журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что риски для представителей МАГАТЭ связаны с непрекращающимися обстрелами территории ЗАЭС со стороны киевских боевиков. С учётом этих рисков российская сторона обеспечит безопасность.

«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечиваться вся безопасность на необходимом, должном уровне», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что делегация для отправки на Запорожскую АЭС уже сформирована, она должна прибыть на место в течение недели.

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