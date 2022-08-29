Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM На предстоящий 2023 год уровень инфляции в Санкт-Петербурге составит 8,2%, однако затем инфляция сократится. Таким прогнозом поделилась 29 августа председатель городского комитета по финансам Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 2023 год показатель составит 8,2%, в 2024 году он спадёт до 4,8%, а 2025 году должен составить 4,5%.

Уровень инфляции за первое полугодие текущего года, по данным временно исполняющего обязанности председателя городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию, Алексея Зырянова, составил 10,7%. Показатель возрос из-за роста цен на непродовольственные товары.

Отметим, что эти данные были представлены на «нулевых» чтениях бюджета Петербурга на 2022–2025 годы. Они завершатся 2 сентября 2022 года.

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