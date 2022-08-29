Санкт-Петербург, 29 августа, 2022, 13:23 — ИА Регнум. На предстоящий 2023 год уровень инфляции в Санкт-Петербурге составит 8,2%, однако затем инфляция сократится. Таким прогнозом поделилась 29 августа председатель городского комитета по финансам Светлана Енилина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

На 2023 год показатель составит 8,2%, в 2024 году он спадёт до 4,8%, а 2025 году должен составить 4,5%.

Уровень инфляции за первое полугодие текущего года, по данным временно исполняющего обязанности председателя городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию, Алексея Зырянова, составил 10,7%. Показатель возрос из-за роста цен на непродовольственные товары.

Отметим, что эти данные были представлены на «нулевых» чтениях бюджета Петербурга на 2022–2025 годы. Они завершатся 2 сентября 2022 года.