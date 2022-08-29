29 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили увеличение платы за проход через Босфор и Дарданеллы в пять раз.

Светлана Рыбина, , 14:49 — REGNUM Решение Турции в пять раз увеличить плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно правам, предоставленным ей Конвенцией Монтрё, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Анкара решилась на ещё недавно казавшийся невозможным шаг — решила упразднить платёжную систему по курсу, который был закреплён на 75-процентной скидке в 1983 году. Навязанные Анкаре Западом условия в какой-то момент настолько осточертели руководству Турции, что, почувствовав слабость среди своих западных «партнёров», оно решило отвоевать для себя существенный кусок хлеба.

Для Турции, чей экономический климат оставляет желать лучшего, ежегодные поступления в бюджет от прохода кораблей через Босфор и Дарданеллы имеют большое значение. А после роста тарифа в пять раз Анкаре удастся получать на $200 млн сверху, что позволит ей более уверенно держаться на плаву, оказавшись во всеобщей экономической турбулентности.

«Турция решила нажиться на нынешней ситуации?» — интересуется Станислав Т.

Многие пользователи восприняли такое решение как неприкрытое желание нажиться на собственных партнёрах.

«Неплохо так, решили по-тихому нажиться. Какие интересные! Турция всё больше и больше ищет для себя выгоду за счёт своих бывших союзников», — заметила Олеся Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что 75-процентная скидка на протяжении почти четырёх десятков лет — это и есть тот самый аттракцион неслыханной щедрости, прекращение работы которого не должно удивлять собравшихся посетителей.

«Турция 39 лет этого ждала, но не имела права. Теперь имеет в связи с истечением временных рамок, да Запад, который этим Босфором пользуется, ослабил хватку. Любой другой на месте Турции сделал бы так же», — считает Иван Г.

Босфорский мост. Стамбул Alexxx1979

«Имеют право, это их территория. Хотят заработать — зарабатывают. Тем более что курс лиры нестабилен, Эрдогану надо свою экономику спасать. А нам надо быстрее строить железнодорожный путь из России в Иран, делать выход к Индийском океану», — указывает Алексей С.

Часть людей полагает, что руководство Турции видит, что уже в ближайшее время мир будут сотрясать разного рода экономические и политические потрясения. Поэтому крайне важно задуматься о своих личных интересах, о том, как будет эти испытания встречать твой народ.

«Эрдоган просто занимается развитием своей страны, ему интересна только Анкара и её место в этом мире. На самом деле, как ни посмотри, это самый адекватный партнёр для России. Особенно в вопросах торговли. Турция, в отличие от стран Запада, не будет нарушать соглашения из-за какой-то политики. Может, даже нож в спину вставить, но обязательства свои соблюдать будет до самого конца», — поделился своим мнением Пётр К.

Нашлись и те, кто отмечает, что особо слабые страны, которые пользовались Босфором и Дарданеллами в качестве морского пути, теперь окажутся в луже.

«В таком случае Киев теперь передумает зерно вывозить из страны. Откуда у него такие деньги? Но, как всегда, скажут, что кто-то в этом виноват. Россия, к примеру», — предполагает Софья Л.

Напомним, 29 августа газета Sabah опубликовала материал, согласно которому Турция в пять раз увеличит плату за проход через проливы Босфор и Дарданеллы, согласно правам, предоставленным ей Конвенцией Монтрё.