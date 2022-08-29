Улан-Удэ, 29 августа, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министерство просвещения России разработало и внедряет проект «Разговоры о важном». Об этом на Байкальском образовательном форуме рассказала замминистра Анастасия Зырянова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM За Родину!

Форум проходил на территории республики 25-26 августа. В рамках проекта классные руководители будут разговорить с учениками на темы добра, патриотизма, Родины и так далее. По словам чиновницы, за последние месяцы ведомство разработало «огромное количество образовательного контента» для учителей.

«Чтобы педагоги не тратили своё время на поиск и подбор необходимого материала, а получили готовый инструмент, по которому они смогут проводить с ребятами интересные, позитивные, результативные занятия», — отметила Анастасия Зырянова.

Заместитель полпреда президента России в ДФО Григорий Куранов в своём докладе также указал на необходимость патриотического воспитания. По его словам, базовые ценности детей закладываются в школах.

«Заложим в программу «Войну и мир», «Как закалялась сталь» — это станет их базовыми ценностями. Патриотизм теснейшим образом связан с духовностью, это абсолютно синергетические понятия», — рассказал он.