Кишинёв, , 13:19 — REGNUM В Молдавии в течение июля и августа поступило «рекордное» число ложный сообщений о минировании — 124. Об этом 29 августа заявил на брифинге глава Генинспектората полиции республики Виорел Чернэуцяну.

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Он отметил, что за первое полугодие 2022 года было гораздо меньше подобных сообщений — 24. Личности всех, кто позвонил на номер 112, установлены. Работа по выявлению личностей, присылавших сообщения по электронной почте, продолжаются.

«С начала года ложные сообщения о заложенных бомбах охватили 885 населенных пунктов республики. В проверке задействовали 3232 работника МВД и 1125 автомобилей», — рассказал Чернэуцяну.

Стоит отметить, что чаще всего в Молдавии ложны сообщения о «минировании» касались аэропорта в Кишинёве. Там каждый раз приходилось проводить эвакуацию и проводить обследование.

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