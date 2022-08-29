Красногорск, 29 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Подмосковье фиксируется высокий спрос на рабочую силу. Об этом 29 августа заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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«Сегодня в первой половине дня вышел рейтинг по экономической активности, занятости в регионах. Мы входим в лидеры, у нас большой спрос на рабочую силу», — сказал Воробьев.

Также глава региона отметил, что за шесть месяцев на территорию Подмосковья удалось привлечь инвестиций на сумму порядка 500 млрд рублей.