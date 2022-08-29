Таллин, 29 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Эстонии сократилась на год и семь месяцев, у женщин — на год и четыре месяца. Эстонию отбросило к показателям 2014 года.

Domas Евро

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на данные Департамента статистики.

Падение показателей может прямо повлиять на снижение в 2027 году возраста выхода на пенсию в стране, так как эти данные связаны между собой.

«Ожидаемая продолжительность жизни в 2021 находится в нисходящей тенденции. Больше всего на этот показатель повлияла пандемия коронавируса», — констатировала ведущий аналитик департамента Эвели Вооленс.

Так, на конец 2021 году ожидаемая продолжительность жизни у жителей Эстонии составила 77,2 года: у мужчин — 72,8, у женщин — 81,4 года.

Согласно нынешней системе, начиная с 2025 года, каждое первое января правительство Эстонии будет утверждать новый возраст пенсии по старости, который будет вступать в силу через два года. Основанием для расчета станет ожидаемая продолжительность жизни 65-летних людей.

«Так как в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни сократилась, есть вероятность, что в 2027 году пенсионный возраст будет ниже нынешних 65 лет. Но точно сказать сейчас нельзя, ведь мы берем в расчет ожидаемую продолжительность жизни не за один год, а средний показатель за последние пять лет», — прокомментировала новость руководитель отдела пенсионной политики Министерства социальных дел Кристийна Сельгис.

Специалисты надеются, что показатель ожидаемой продолжительности жизни вновь начнет расти, что будет означать, что и пенсионный возраст будет повышаться. Однако резких скачков пенсионного возраста ожидать не стоит, так как за год он может увеличиться лишь на три месяца.

Если средний показатель ожидаемой продолжительности жизни за последние пять лет сократится, к примеру, на один год, то по нынешним законам и пенсионный возраст снизится на год, отметила Сельгис.

По словам специалистов из Департамента статистики, сейчас трудно предполагать, каким будет тренд ожидаемой продолжительности жизни, ведь на этот показатель влияет множество факторов.