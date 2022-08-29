Ульяновск, 29 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё семь природных пожаров, при этом за четыре дня в регионе похолодает на 10 — 15 градусов при сохранении чрезвычайной пожароопасности. Соответствующие данные публикуют управление МЧС и региональный центр по мониторингу окружающей среды.

Наталия Николаева ИА REGNUM Летний дождь

По данным спасателей, 28 августа Ульяновской области произошло пять травяных пожаров. Кроме того, выявлены две термические точки, после проверки которых подтверждено загорание сухой растительности. Все очаги пожаров ликвидированы.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в лесах региона сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). По прогнозу (30 августа — 2 сентября), ближайшие дни в регионе сохранится жара без существенных осадков, затем ожидаются небольшие дожди и похолодание на 10 — 15 градусов с ветреной погодой.

Напомним, ранее спасатели предупреждали, что в Ульяновской области до конца августа сохранится аномальная жара, температура поднимется до +34 градусов. В связи с этим в регионе был объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, ограничено пребывание граждан в лесах.