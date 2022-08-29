Париж, , 13:15 — REGNUM Правительство Франции рассматривает возможность создания внебиржевого энергетического рынка между компаниями, которые могли бы перепродавать друг другу излишки, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы даем себе несколько недель, чтобы изучить все имеющиеся инструменты, чтобы снизить потребление газа и электроэнергии в стране», — заявил министр промышленности Роланд Лескюр.

Европейский углеродный рынок, направленный на сокращение выбросов CO2, предоставляет производителям возможность покупать излишки.

Франция поставила перед собой цель сократить потребление энергии на 10% за два года.

«Если бы мы сегодня применяли закон об ограничениях температуры в офисах, мы бы сэкономили 14 ТВтч газа», — отметил министр промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция будет поставлять газ в Германию.

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