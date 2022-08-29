Париж, 29 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Правительство Франции рассматривает возможность создания внебиржевого энергетического рынка между компаниями, которые могли бы перепродавать друг другу излишки, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Мы даем себе несколько недель, чтобы изучить все имеющиеся инструменты, чтобы снизить потребление газа и электроэнергии в стране», — заявил министр промышленности Роланд Лескюр.

Европейский углеродный рынок, направленный на сокращение выбросов CO2, предоставляет производителям возможность покупать излишки.

Франция поставила перед собой цель сократить потребление энергии на 10% за два года.

«Если бы мы сегодня применяли закон об ограничениях температуры в офисах, мы бы сэкономили 14 ТВтч газа», — отметил министр промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция будет поставлять газ в Германию.

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