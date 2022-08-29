Донецк, 29 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Киевские войска совершили обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 29 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 12:22 с позиций в Орловке открыт огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам донецкой столицы. Всего выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Горловку.