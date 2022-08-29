Красноярск, 29 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Красноярске завершено расследование уголовного дела против 41-летнего мужчины, обвиняемого в публичной реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ; ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 29 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных полицией.

По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2021 года красноярец в соцсети со страницы под вымышленным именем оставлял комментарии в различных сообществах и под постами. В его комментариях содержалась положительная оценка действий немецкой армии, а также отрицался факт победы СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, красноярец публиковал негативную информацию о символах воинской славы России.

Уголовное дело направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 46-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма.

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