Москва, 29 августа, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов направил письмо премьер-министру РФ Владимиру Мишустину, в котором просит перенести на 1 января 2024 года увеличение пошлины за регистрацию лекарственных препаратов и изменений, передает корреспондент ИА REGNUM 29 августа.

ИА REGNUM Лекарства

Он пояснил, что 1 января 2022 года вступили в силу изменения в законодательство, которыми от двух до семи раз были увеличены пошлины за регистрацию лекарственных препаратов и изменений в регистрационное досье.

По его словам, ввиду ограничений поставок и вынужденной замены комплектующих, расходных и вспомогательных материалов для производства лекарств, участникам рынка необходимо вносить изменения в регистрационное досье на препарат при каждом изменении любых данных о лекарственном средстве.

«Указанные обстоятельства вынуждают производителей отечественных медикаментов тратить дополнительные финансовые средства для соблюдения регистрационных правил. В связи с изложенным и в целях поддержки отечественных фармацевтических компаний, осуществляющих разработку и внедрение на рынок отечественных лекарственных препаратов, попросил председателя правительства Михаила Мишустина рассмотреть целесообразность перенесения увеличения пошлины за регистрацию лекарственных препаратов и изменений в регистрационное досье на 1 января 2024 года», — заключил Миронов.